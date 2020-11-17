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Дзюба больше не самый популярный российкий футболист в «Инстаграме»

17 Ноября 2020, 14:25,

ФК "Локомoтив"

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов вышел на первое место по популярности в сети «Инстаграм» среди футболистов из России. 33-летний полузащитник имеет больше подписчиков, чем недавний лидер по этому показателю Артём Дзюба (1,27 млн против 1,26 млн).

Форвард «Зенита» недавно стал участником громкого скандала и закрывал свой аккаунт в социальной сети. Игрок из Казани увеличил количество подписчиков благодаря проведению розыгрыша в «Инстаграме» дорогого приза.

На футбольном поле Дзюба успешнее Тарасова - семь голов в сезоне РПЛ против нуля. Добавим, что нападающий «Зенита» был отстранен от сборной России.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Рубин, Артём Дзюба, Дмитрий Тарасов
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