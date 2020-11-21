Дзюба и ещё трое россиян: Из-за кого «Зенит» чуть не проиграл в Грозном

Оценки футболистам Сергея Семака

РПЛ вернулась после двухнедельной паузы, а чемпион России всё в том же разобранном состоянии. Может быть, стало даже хуже. Потери Оздоева, Азмуна, Вендела, Кругового и Дриусси конечно же сказались, но «Зенит» сыграл против «Ахмата» уж слишком трусливо и безыдейно. Только редкие вспышки спасли команду Сергея Семака. То же самое касается и футболистов Талалаева, но им не выступать в Европе посреди недели.

Можно сказать, что «Ахмат» бодрее смотрелся, хозяева могут расстраиваться ничейному результату (но и про липовый пенальти забывать не стоит), вторит им и статистика: удары по воротам - 12:9, в створ - 4:3, владение мячом - 46:54. В составе «Зенита» со знаком минус выделялись четыре игрока. Жаль, что каждый из них имеет отношение к российской сборной. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Сергея Семака.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«ЗЕНИТ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МИХАИЛ КЕРЖАКОВ - 5,0. Не день вратарей, если команды создавали опасный момент, то либо реализовывали его, либо губили собственными силами. В статистике у Кержакова есть два сейва, но это всё после слабых ударов со средней дистанции. Михаил попался на «паненку» Бериши, а ранее пропустил от него с более близкого расстояния.

ВЯЧЕСЛАВ КАРАВАЕВ - 4,0. Замена Караваева в перерыве говорит сама за себя. Проиграл в активности и наглости Бернарду Берише, трижды за тайм попался на дриблинг капитана «Ахмата», просто смотрел на гол, и Сергей Семак посчитал, что косовару нужен новый оппонент.

ЯРОСЛАВ РАКИЦКИЙ - 5,0. Добротный для себя матч (пока играл в обороне) в самой концовке испоганил Ракицкий. Ненужный фол в центре поля на Иванове, красная карточка и дисквалификация на следующий матч. А при таком темпе игры у «Зенита» каждый игрок на счету. Тем более, уровня Ракицкого.

ДЕЯН ЛОВРЕН - 7,5. Вот что капитанская повязка животворящая делает. Как заведённый носился Ловрен, правда, наибольшую пользу принесший у чужих ворот. Пять из шести верховых единоборств выиграл хорват, оформив второй гол «Зенита» чётким ударом с линии вратарской.

ЮРИЙ ЖИРКОВ - 5,0. Устал Юрий Валентинович, устал. Четвёртый матч за девять дней - феноменальный результат. Если на старте матча ещё бодрился, то после часа запаздывал к каждому эпизоду, фолил, поэтому и был заменён. Ещё в середине первого тайма не смог помешать Полярусу вырезать голевую передачу «шведой».

ДУГЛАС САНТОС - 8,5. Переходим к героям сегодняшнего «Зенита». Опорная зона играла просто прекрасно. Дуглас Сантос успевал не только разрушать (2 отбора + 3 перехвата), но и создавать. Голевые передачи в обоих мячах «Зенита» - заслуга бразильца. А всего он четырежды выводил партнёров на удар.

ВИЛЬМАР БАРРИОС - 7,5. Колумбиец не отставал в разрушении - 3 отбора и 2 перехвата, а также очень часто раскручивал атаки точными передачами на длинную дистанцию - 6 из 8 досталось нашли адресат. Ну и по традиции, Вильмар хорош в борьбе - выиграл шесть эпизодов из семи.

АЛЕКСАНДР ЕРОХИН - 3,5. Позиция «фантазисты» - это, конечно, совсем не для Ерохина. Александра выпустили распределять темп атак, а он сделал 11 точных (18 - всего) передач за 85 минут, в гуще опасных атак если и появлялся, то только чтобы загубить момент. Так было дважды.

АЛЕКСЕЙ СУТОРМИН - 4,0. Российское нападение «Зенита» вообще не впечатлило сегодня. Сутормин сыграл ровно на сумму своего трансфера, ничего не привнеся со своего фланга. Два неточных навеса, 15 потерь.

Когда друзья жениха уже не могут стоять, но произнести ещё один тост за здоровье молодых обязательно надо!#АхматЗенит pic.twitter.com/imAioQt2oB — Daria (@CherryKami) November 21, 2020

ДАЛЕР КУЗЯЕВ - 7,5. Словно продолжение игр сборной России: единственным светлым пятном стал Далер Кузяев. Отработал по всему периметру поля, из 48 передач 45 отдал точно, дважды выкатил партнёрам под удар. И, самое главное, забил гол, классно открывшись и вколотив мяч в сетку от перекладины.

АРТЁМ ДЗЮБА - 4,0. Видимо, скандальное видео всё-таки серьёзно ударило по психологии Дзюбы. Артёма будто спал на поле: 6 проигранных единоборств из 10. Такой статистики в матче РПЛ у Дзюбы не было очень давно.

ДМИТРИЙ ЧИСТЯКОВ - б/о. Усилиями Сергея Карасёва стал «козлом отпущения», хотя вышел неплохо: выиграл два единоборства вверху, сделал два перехвата.

АНДРЕЙ МОСТОВОЙ - б/о.

МАЛКОМ - б/о.

СТАНИСЛАВ КРАПУХИН - б/о.

Иван Терентьев