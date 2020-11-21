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Дзюба и ещё трое россиян: Из-за кого «Зенит» чуть не проиграл в Грозном

21 Ноября 2020, 19:03,

LiveSport.Ru

Оценки футболистам Сергея Семака

РПЛ вернулась после двухнедельной паузы, а чемпион России всё в том же разобранном состоянии. Может быть, стало даже хуже. Потери Оздоева, Азмуна, Вендела, Кругового и Дриусси конечно же сказались, но «Зенит» сыграл против «Ахмата» уж слишком трусливо и безыдейно. Только редкие вспышки спасли команду Сергея Семака. То же самое касается и футболистов Талалаева, но им не выступать в Европе посреди недели.

Можно сказать, что «Ахмат» бодрее смотрелся, хозяева могут расстраиваться ничейному результату (но и про липовый пенальти забывать не стоит), вторит им и статистика: удары по воротам - 12:9, в створ - 4:3, владение мячом - 46:54. В составе «Зенита» со знаком минус выделялись четыре игрока. Жаль, что каждый из них имеет отношение к российской сборной. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Сергея Семака.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«ЗЕНИТ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МИХАИЛ КЕРЖАКОВ - 5,0. Не день вратарей, если команды создавали опасный момент, то либо реализовывали его, либо губили собственными силами. В статистике у Кержакова есть два сейва, но это всё после слабых ударов со средней дистанции. Михаил попался на «паненку» Бериши, а ранее пропустил от него с более близкого расстояния.

ВЯЧЕСЛАВ КАРАВАЕВ - 4,0. Замена Караваева в перерыве говорит сама за себя. Проиграл в активности и наглости Бернарду Берише, трижды за тайм попался на дриблинг капитана «Ахмата», просто смотрел на гол, и Сергей Семак посчитал, что косовару нужен новый оппонент.

ЯРОСЛАВ РАКИЦКИЙ - 5,0. Добротный для себя матч (пока играл в обороне) в самой концовке испоганил Ракицкий. Ненужный фол в центре поля на Иванове, красная карточка и дисквалификация на следующий матч. А при таком темпе игры у «Зенита» каждый игрок на счету. Тем более, уровня Ракицкого.

ДЕЯН ЛОВРЕН - 7,5. Вот что капитанская повязка животворящая делает. Как заведённый носился Ловрен, правда, наибольшую пользу принесший у чужих ворот. Пять из шести верховых единоборств выиграл хорват, оформив второй гол «Зенита» чётким ударом с линии вратарской.

ЮРИЙ ЖИРКОВ - 5,0. Устал Юрий Валентинович, устал. Четвёртый матч за девять дней - феноменальный результат. Если на старте матча ещё бодрился, то после часа запаздывал к каждому эпизоду, фолил, поэтому и был заменён. Ещё в середине первого тайма не смог помешать Полярусу вырезать голевую передачу «шведой».

ДУГЛАС САНТОС - 8,5. Переходим к героям сегодняшнего «Зенита». Опорная зона играла просто прекрасно. Дуглас Сантос успевал не только разрушать (2 отбора + 3 перехвата), но и создавать. Голевые передачи в обоих мячах «Зенита» - заслуга бразильца. А всего он четырежды выводил партнёров на удар.

ВИЛЬМАР БАРРИОС - 7,5. Колумбиец не отставал в разрушении - 3 отбора и 2 перехвата, а также очень часто раскручивал атаки точными передачами на длинную дистанцию - 6 из 8 досталось нашли адресат. Ну и по традиции, Вильмар хорош в борьбе - выиграл шесть эпизодов из семи.

АЛЕКСАНДР ЕРОХИН - 3,5. Позиция «фантазисты» - это, конечно, совсем не для Ерохина. Александра выпустили распределять темп атак, а он сделал 11 точных (18 - всего) передач за 85 минут, в гуще опасных атак если и появлялся, то только чтобы загубить момент. Так было дважды.

АЛЕКСЕЙ СУТОРМИН - 4,0. Российское нападение «Зенита» вообще не впечатлило сегодня. Сутормин сыграл ровно на сумму своего трансфера, ничего не привнеся со своего фланга. Два неточных навеса, 15 потерь.

 

ДАЛЕР КУЗЯЕВ - 7,5. Словно продолжение игр сборной России: единственным светлым пятном стал Далер Кузяев. Отработал по всему периметру поля, из 48 передач 45 отдал точно, дважды выкатил партнёрам под удар. И, самое главное, забил гол, классно открывшись и вколотив мяч в сетку от перекладины.

АРТЁМ ДЗЮБА - 4,0. Видимо, скандальное видео всё-таки серьёзно ударило по психологии Дзюбы. Артёма будто спал на поле: 6 проигранных единоборств из 10. Такой статистики в матче РПЛ у Дзюбы не было очень давно.

ДМИТРИЙ ЧИСТЯКОВ - б/о. Усилиями Сергея Карасёва стал «козлом отпущения», хотя вышел неплохо: выиграл два единоборства вверху, сделал два перехвата.

АНДРЕЙ МОСТОВОЙ - б/о.

МАЛКОМ - б/о.

СТАНИСЛАВ КРАПУХИН - б/о.

Иван Терентьев
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Зенит, Артём Дзюба, Ахмат
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