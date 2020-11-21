​Ловрен назвал решения арбитра в матче «Ахмат» - «Зенит» странными

Защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался по поводу судейства в гостевом матче пятнадцатого тура Премьер-лиги против «Ахмата».

Ловрен высказался об эпизоде, когда арбитр не обратился к ВАР после попадания мяча в руку защитника в штрафной площади «Ахмата».

«Да, это было одним из тех странных решений судьи, которые я не понял: арбитр назначает пенальти в одну сторону и не назначает в другую. Но это футбол - нужно принять это и двигаться дальше», - приводятся слова Ловрена на сайте «Зенита».

«Ахмат» и «Зенит» разошлись миром со счётом 2:2. По итогам тура команда Сергея Семака рискует опуститься на третье место в таблице.

Стоит отметить, что в двух последних матчах Ловрен выводил команду на поле в качестве капитана. Хорват перебрался в питерский клуб прошлым летом из английского «Ливерпуля».