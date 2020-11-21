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​Ловрен назвал решения арбитра в матче «Ахмат» - «Зенит» странными

21 Ноября 2020, 20:28,

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Защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался по поводу судейства в гостевом матче пятнадцатого тура Премьер-лиги против «Ахмата».

Ловрен высказался об эпизоде, когда арбитр не обратился к ВАР после попадания мяча в руку защитника в штрафной площади «Ахмата».

«Да, это было одним из тех странных решений судьи, которые я не понял: арбитр назначает пенальти в одну сторону и не назначает в другую. Но это футбол - нужно принять это и двигаться дальше», - приводятся слова Ловрена на сайте «Зенита».

«Ахмат» и «Зенит» разошлись миром со счётом 2:2. По итогам тура команда Сергея Семака рискует опуститься на третье место в таблице.

Стоит отметить, что в двух последних матчах Ловрен выводил команду на поле в качестве капитана. Хорват перебрался в питерский клуб прошлым летом из английского «Ливерпуля».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Деян Ловрен
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Комментарии (1)
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1
Zenituwka
21 Ноября 2020, 20:36

Да Деян, в РПЛ ты ещё и не такое увидишь, привыкай)

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