​Ракицкий схлопотал удаление в матче с «Ахматом»

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21 Ноября 2020, 18:27,
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В концовке матча пятнадцатого тура чемпионата России против «Ахмата» «Зенит» остался в меньшинстве. Защитник питерцев Ярослав Ракицкий наступил шипами на ногу сопернику и увидел перед собой красную карточку после второго за игру предупреждения.
Удаление помешает Ракицкому сыграть за «Зенит» в матче следующего тура Премьер-лиги России против тульского «Арсенала».
«Зенит» не смог набрать три очка в гостях у «Ахмата», команды завершили матч вничью с результатом 2:2. «Сине-бело-голубые» догнали по очкам лидирующий ЦСКА, но рискуют откатиться на третье место по итогам тура.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Ярослав Ракицкий