На Кавказе Дзюба был тише воды, ниже травы: «Зенит» допустил очередную осечку

Во втором матче последнего тура первого круга РПЛ играли «Ахмат» и «Зенит».

«Зенит» полетел в Грозный как минимум за промежуточным первым местом. И отдохнувший без сборной герой пикантного видео Дзюба тоже отправился в столицу Чечни, хотя тамошние нравы резко осуждают то, что делал Артём предположительно в конце 2019 года. Правда, капитанскую повязку Дзюбе не вернули, поэтому он не мог в полной мере чувствовать себя таким супергероем, как прежде.

Продолжалась у Семака эпопея с несколькими отсутствующими игроками. Дриусси и Азмун до сих пор тренируются индивидуально, Оздоеву и Венделу дали отдохнуть после сборных, а Круговой вынужден томиться в изоляции из-за сомнительного теста на коронавирус. Зато – барабанная дробь – в заявку «Зенита» после травмы вернулся сам Малком.

Интересный факт: встречались две лучшие команды чемпионата России по числу передач в чужую штрафную. Футбол пошёл соответствующий – далеко не самый яркий, но с определённым количеством полумоментов и четвертьмоментов. Фланговые прострелы и подачи принято считать примитивными, а вот проникающие пасы из глубины – филигранными. И «Зенит» забил на 16-й минуте как раз таким образом. Дуглас Сантос отдал ключевую передачу вперёд на левом полуфланге, которую Кузяев подработал правой ногой и затем с левой пальнул под перекладину (0:1).

Кажется, быстрый или относительно быстрый гол расслабил питерцев. Гости что-то подсели и стал допускать набросы к левой штанге ворот Кержакова. И эта зона оказалась слабым местом «сине-бело-голубых». На 26-й минуте Полярус вырезал туда мяч, а Бериша в падении опередил Караваева и эффектно проткнул снаряд ногой в дальний угол (1:1).

После этого в первом тайме происходило мало что интересного, продолжилась тягучее перетягивание каната. А вот на старте второго тайма команды обменялись голами из раздевалки при помощи стандартов. Для начала вторую результативную передачу оформил Дуглас Сантос. Он навесил с левофлангового штрафного на дальнюю штангу, и продавивший оппонента Ловрен головой поразил цель (1:2).

Через пару-тройку минут «Ахмат» готовился к своему штрафному с приличного расстояния до чужих ворот, но вместо него хозяевам довелось исполнить другой стандарт. Главный судья Карасёв посмотрел видеоповтор и назначил пенальти за небольшую игру локтем Чистякова в своей штрафной против Ильина в заигранном эпизоде. Получается, Семак неудачно выпустил Чистякова в перерыве вместо Караваева. Бериша реализовал одиннадцатиметровый в издевательской манере высокой паненкой (2:2).

4 момента – 4 гола. Так можно кратко охарактеризовать период первых 50-ти с небольшим минут. Это потом уже команды стали не реализовывать свои хорошие шансы в умеренном количестве. Бериша шарахнул ногой с левого полуфланга мимо ближнего угла, Ильин головой с рикошетом от газона пробил тоже рядом со штангой, а Ерохин не попал в створ со второго этажа после подачи Сутормина.

Дзюбы на поле видно не было – видимо, все свои эмоции он выплеснул в матче с «Краснодаром». Спасать «Зенит» от первой осечки в чемпионате за последние три матча Семак выпустил Малкома. Однако это не помогло петербуржцам, в концовке больше атаковали грозненцы. В добавленное время вторую жёлтую карточку схлопотал Ракицкий за фол в центре поля, а первое предупреждение он получил за бесполезные споры с арбитром по поводу назначения пенальти.

Ничья – справедливый результат данного матча. Игра была равна, играли два добротных российских клуба. Только середняк «Ахмат» сильнее рад этому дележу очков, чем один из лидеров таблицы «Зенит», который даёт возможность «Спартаку» догнать себя по очкам позже вечером. Ну а в воскресенье ЦСКА, вероятно, оторвётся от питерцев на три балла.

Кирилл Иванцов