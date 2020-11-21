На Кавказе Дзюба был тише воды, ниже травы: «Зенит» допустил очередную осечку

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21 Ноября 2020, 18:25,
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Во втором матче последнего тура первого круга РПЛ играли «Ахмат» и «Зенит».
|16' Кузяев Далер (0:1)
|(1:1) Бериша Бернард 26'
|48' Ловрен Деян (1:2)
|(2:2) Бериша Бернард 53'
«Зенит» полетел в Грозный как минимум за промежуточным первым местом. И отдохнувший без сборной герой пикантного видео Дзюба тоже отправился в столицу Чечни, хотя тамошние нравы резко осуждают то, что делал Артём предположительно в конце 2019 года. Правда, капитанскую повязку Дзюбе не вернули, поэтому он не мог в полной мере чувствовать себя таким супергероем, как прежде.
Продолжалась у Семака эпопея с несколькими отсутствующими игроками. Дриусси и Азмун до сих пор тренируются индивидуально, Оздоеву и Венделу дали отдохнуть после сборных, а Круговой вынужден томиться в изоляции из-за сомнительного теста на коронавирус. Зато – барабанная дробь – в заявку «Зенита» после травмы вернулся сам Малком.
Интересный факт: встречались две лучшие команды чемпионата России по числу передач в чужую штрафную. Футбол пошёл соответствующий – далеко не самый яркий, но с определённым количеством полумоментов и четвертьмоментов. Фланговые прострелы и подачи принято считать примитивными, а вот проникающие пасы из глубины – филигранными. И «Зенит» забил на 16-й минуте как раз таким образом. Дуглас Сантос отдал ключевую передачу вперёд на левом полуфланге, которую Кузяев подработал правой ногой и затем с левой пальнул под перекладину (0:1).
Кажется, быстрый или относительно быстрый гол расслабил питерцев. Гости что-то подсели и стал допускать набросы к левой штанге ворот Кержакова. И эта зона оказалась слабым местом «сине-бело-голубых». На 26-й минуте Полярус вырезал туда мяч, а Бериша в падении опередил Караваева и эффектно проткнул снаряд ногой в дальний угол (1:1).
После этого в первом тайме происходило мало что интересного, продолжилась тягучее перетягивание каната. А вот на старте второго тайма команды обменялись голами из раздевалки при помощи стандартов. Для начала вторую результативную передачу оформил Дуглас Сантос. Он навесил с левофлангового штрафного на дальнюю штангу, и продавивший оппонента Ловрен головой поразил цель (1:2).
Через пару-тройку минут «Ахмат» готовился к своему штрафному с приличного расстояния до чужих ворот, но вместо него хозяевам довелось исполнить другой стандарт. Главный судья Карасёв посмотрел видеоповтор и назначил пенальти за небольшую игру локтем Чистякова в своей штрафной против Ильина в заигранном эпизоде. Получается, Семак неудачно выпустил Чистякова в перерыве вместо Караваева. Бериша реализовал одиннадцатиметровый в издевательской манере высокой паненкой (2:2).
4 момента – 4 гола. Так можно кратко охарактеризовать период первых 50-ти с небольшим минут. Это потом уже команды стали не реализовывать свои хорошие шансы в умеренном количестве. Бериша шарахнул ногой с левого полуфланга мимо ближнего угла, Ильин головой с рикошетом от газона пробил тоже рядом со штангой, а Ерохин не попал в створ со второго этажа после подачи Сутормина.
Дзюбы на поле видно не было – видимо, все свои эмоции он выплеснул в матче с «Краснодаром». Спасать «Зенит» от первой осечки в чемпионате за последние три матча Семак выпустил Малкома. Однако это не помогло петербуржцам, в концовке больше атаковали грозненцы. В добавленное время вторую жёлтую карточку схлопотал Ракицкий за фол в центре поля, а первое предупреждение он получил за бесполезные споры с арбитром по поводу назначения пенальти.
Ничья – справедливый результат данного матча. Игра была равна, играли два добротных российских клуба. Только середняк «Ахмат» сильнее рад этому дележу очков, чем один из лидеров таблицы «Зенит», который даёт возможность «Спартаку» догнать себя по очкам позже вечером. Ну а в воскресенье ЦСКА, вероятно, оторвётся от питерцев на три балла.
Кирилл Иванцов
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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Зенит, Ахмат, РПЛ, Чемпионат России
Странно,что не видно брата близнеца Боруха Не Густу...
Хотя на то он и брат близнец Бориса,чтобы появляться только тогда когда команда выигрывает
Пенка липовая. Также был момент где мяч в штрафной терека попадает в руку защитнику, что показательно - за игру ни одного повтора этого момента!
Сейчас 4 выезда подряд. Главное, не выпасть из обоих гонок.
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По матчу. Ахмат предложил высокий прессинг. По сути (тут можно согласиться с комментатором) - не давали играть в привычный футбол, мяч отбирали втроём, в центре поля мяч много времени проводил в воздухе. Это не наша игра - как только опустили мяч вниз, Кузя забил. 60 минута - мог забивать Дзюба, но сперва затупил, а затем откатил Жиркову под неудобную. 80 минута мог забивать Ерохин. Два момента, в которых всё решали мгновения. Но наши затупили.
По пенальти: Ловрен прыгал "с локтями" и в это время "под него" подбежал Ахматовец. И Ловрен, уже приземляясь, попал ему по голове. Вот пенальти ли это - я не знаю. По сути, абстрагируясь от клубов - один игрок подбежал под другого в тот момент, когда он уже прыгнул. Карасёву - опять же - показывают не динамику ВСЕГО эпизода, а замедленно сам момент столкновения, когда оба вроде бы рядом. Регламент это или своего рода манипулирование мнением - не знаю.
Справедливости ради, Карасёв ещё в двух похожих моментах назначал штрафные - один в пользу Ахмата (наш игрок был с мячом, Бериша выскочил перед ним и тут же упал), и один в нашу пользу в самом конце (похоже, наши наконец-то поняли, что можно действовать так же).
Ракицкому отдых, но есть Чистяков.
Ну что же, как и предполагалось легкой игры не получится... Зенит убитый напрочь. Ерохина, Сутормина сегодня на поле не видел...Ракицкий в роли опорника это просто ужас...Наконечника атаки нет от слова совсем... В общем все мертвые...Играет только один Кузяев...Страшно представить, что будет в Италии-обдерут, как липку.
Скучный футбол, но при этом голы есть... А чемпиона на поле нет... Ватокат, пусть с Ахматом играть и всегда тяжело, при любой форме. Кузяев забил, а толку? Сразу ответка... Ловрен неплохо действовал на втором этаже, но Бериша сегодня был хорош... И. в принципе, реализовал преимущество Ахмата в некоторых моментах. Зенит не заслуживал победы, может быть, заслуживал Ахмат, но моментов было минимум. В любом случае, обидно, что Питер играет так плохо... И плохо, что борьба за чемпионство разворачивается из-за плохой игры Зенита, а не из-за сильной игры конкурентов...
Ахмат для нас не удобный соперник и часто отбирает очки. В этом матче Ахмат ничего толком не показал, но и Зенит в принципе тоже. На победу не наиграли и закономерно потеряли очки. Будем следить за другими матчами))) Будет прикольно если Цска проиграет, а Спартак выиграет. Будем втроем делить первое место
Ожидаемо. Когда уже наконец Семака уберут ?
Молодцы Ахматовцы!!!
ай у них и жано был тише воды ниже травы.. мал чё.. )))