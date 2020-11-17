Игрок «Манчестер Юнайтед» в «Зените»: правда или вымысел

Английские СМИ вновь распространили информацию, будто Джесси Лингард может оказаться в «Зените». Речь идёт о зимнем трансферном окне. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, почему в это не стоит верить.

О возможном трансфере Джесси Лингарда в «Зенит» из «Манчестер Юнайтед» сообщали ещё летом. Питерский клуб активно искал усиление в среднюю линию, и кандидатура 27-летнего полузащитника мелькала в слухах в этой связи. В итоге в Россию, как известно, перебрался Вендел из лиссабонского «Спортинга».

Говорить, что Вендел перебрался в «Зенит» вместо Лингарда, правильно лишь отчасти. Англичанин скорее тяготеет к флангу атаки, в то время как бразилец играет больше в центре поля. Тем не менее важно понимать, что Вендел вдобавок ко всему занял последнюю, восьмую, вакантную легионерскую позицию в питерском клубе. Теперь, чтобы подписать ещё одного иностранца, «Зениту» сначала надо избавиться от какого-то варяга. А это уже более сложная задача.

Кто может покинуть Санкт-Петербург, чтобы уступить вакантную квоту? Пожалуй, основным претендентом выглядит Себастьян Дриусси. Отчасти Лингард даже может заменить аргентинца по позиции. Однако замена 24-летнего аргентинца 28-летним англичанином (у него день рождения через месяц) выглядит не самым логичным решением.

На самом деле и с игровой точки зрения Лингард не поражает в последнее время. В текущем сезоне на его счету всего 99 проведённых минут в Кубке лиги. В прошлом Лингард во всех поединках провёл 40 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Маловато для футболиста группы атаки. Вряд ли такая статистика позволит всерьёз считать Лингарда усилением для «Зенита» под Лигу чемпионов, об успехе в которой так мечтают питерцы.

Лингард сейчас едва ли на голову выше кого-то из игроков «Зенита», при этом он не юн и будет занимать легионерское место, а значит изначально придётся ещё с кем-то расстаться. Добавим к этому тот факт, что футболист «Манчестер Юнайтед» явно имеет довольно солидный контракт, так что он рискует ещё и стать обузой для бюджета «сине-бело-голубых».

Информация об интересе «Зенита» кажется игрой агентов Лингарда. Летом у хавбека завершается контракт с «Манчестер Юнайтед», и «красные дьяволы» едва ли его будут продлевать. В этой связи зимой «красные дьяволы» постараются продать полузащитника, чтобы выручить хоть какие-то деньги. Именно по этой причине агенты Лингарда и должны сейчас активно его предлагать разным клубам и распространять слухи. Поэтому вряд ли мы увидим англичанина в «Зените» и относиться к этому всерьёз не стоит. Если уж питерцы и будут зимой подписывать легионера, то наверняка будут искать более молодого и более сильного футболиста. «Зенит» уже был местом роскошной пенсии для Клаудио Маркизио, повторять этот опыт не стоит.

Андрей Центров