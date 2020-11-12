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«Руки прочь от нашего Артёма»: Слепаков поддержал Дзюбу стихом

12 Ноября 2020, 21:26,

Instagram

Российский комедийный актер и певец Семён Слепаков сочинил стих в поддержку российского нападающего Артёма Дзюбы.

Нападающий «Зенита» попал в громкий скандал в связи с недавно опубликованным видео интимного характера, из-за которого Дзюба потерял место в сборной России, а также стал предметом насмешек со стороны российской общественности.

Но, нашлись и те, кто поддержал нападающего, среди которых оказался шоумен Семён Слепаков, сочинивший стихотворение, часть которого мы публикуем здесь для ознакомления:

«Руки прочь от нашего Артёма!
Тоже мне — эпический провал!
Человек лежал спокойно дома
И свой причиндал полировал!».

Стих Слепакова, опубликованный в Instagram, за считанные часы собрал более чем 90 тысяч лайков.

Напомним, что после резонансного скандала Дзюбу не только исключили из сборной России, но и лишили капитанской повязки в «Зените».

★ Все новости про скандал с Артёмом Дзюбой.
Евро-Футбол.Ру Дмитрий Бутенко
Теги: Артём Дзюба, Семён Слепаков
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