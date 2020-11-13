Уциев вернулся в общую группу «Ахмата»

Защитник и капитан клуба «Ахмат» Ризван Уциев приступил к тренировкам в составе общей группы футболистов. Об этом сообщил официальный сайт «Ахмата».

32-летний Уциев, который получил тяжёлую травму паховых колец и перенёс операцию летом, сообщил о готовности вернуться в первую команду.

Капитан «Ахмата» проходил лечение в Белграде, однако сроки восстановления постоянно откладывались, и лишь сегодня стало известно про состояние игрока.

Напомним, что Уциев выступает за «Ахмат» с 2005 года. За это время защитник успел провести 248 матчей. в которых забил 6 голов.

1 января 2020 года Уциев продлил контракт с «Ахматом» на 1 год.