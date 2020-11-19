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Нападающий «Зенита» Азмун пропустит игру с «Ахматом»

19 Ноября 2020, 22:33,


Нападающий питерского «Зенита» Сердар Азмун пропустит матч 15-го тура РПЛ с «Ахматом» в связи с тем, что до сих пор не восстановился после ангины. Таким образом, иранец не выйдет на поле в пятом поединке кряду.

Матч «Зенит» - «Ахмат» пройдёт 21 ноября в 16:30 по московскому времени.

Азмун сыграл в этом сезоне 12 матчей в Лиге чемпионов и чемпионате России и смог поразить ворота оппонента 6 раз, а также отметился одной голевой передачей.

«Зенит» идёт вторым в таблице чемпионата России, набрав 30 очков в 14 турах, «Ахмат» - седьмой с 23 очками.

Также у «Ахмата» трёхматчевая серия побед в чемпионате.

 
Евро-Футбол.Ру Долгий Вадим
Теги: Зенит, Ахмат, Сердар Азмун
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