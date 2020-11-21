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Семак: «Конечно, будет сложная игра, других в Грозном не бывает»

21 Ноября 2020, 16:31,

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча с «Ахматом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Насколько тяжелый сегодня ожидается матч с учетом того, что у вас много игроков было в национальных сборных?

- Конечно, будет очень тяжелый. График очень плотный, в особенности, вы правы абсолютно, для игроков, которые играют в своих национальных сборных. У нас их очень много, поэтому посмотрим, кто в каком состоянии, насколько сумели восстановиться после непростого графика, непростых матчей. Функциональное состояние, психологическое естественно. Поэтому, конечно, будет сложная игра, других здесь не бывает.

- По различным причинам не прилетели несколько футболистов «Зенита» в Грозный. Насколько это тоже вам головной боли добавило?

- К сожалению, коррективы такого коронавирусного времени вносят свои поправки в подготовку. Не было возможности подготовиться, естественно, и травматизм повышенный, сборные. Поэтому мы на протяжении длительного времени не можем рассчитывать на многих наших основных футболистов. Поэтому похожая ситуация о всех клубах, которые играют в еврокубках, у которых много футболистов национальных сборных. Поэтому приходится сложно, но в любом случае нужно выжимать максимум из того, что мы можем.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Сергей Семак
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