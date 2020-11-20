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Вендел не сыграет с «Ахматом»

20 Ноября 2020, 22:21,

Instagram ФК "Зенит"

Агент полузащитник «Зенита» Вендела Сезар Барбьери заявил, что его клиент пропустит ближайший матч питерского клуба.

«Не знаю, сколько времени пропустит Вендел, но с «Ахматом» он точно не сыграет», - цитирует Барбьери sport24.

23-летний Вендел перешёл в «Зенит» в октябре из «Спортинга», заключив долгосрочный контракт с российским клубом, сумма трансфера составила порядка 20 миллионов евро. Бразилец уже успел сыграть три матча за питерцев в российской Премьер-лиге, но голевыми действиями не отметился.

Матч «Ахматом» состоится завтра, 21 ноября, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 16:30 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Зенит, Вендел
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