Вендел не сыграет с «Ахматом»

Агент полузащитник «Зенита» Вендела Сезар Барбьери заявил, что его клиент пропустит ближайший матч питерского клуба.

«Не знаю, сколько времени пропустит Вендел, но с «Ахматом» он точно не сыграет», - цитирует Барбьери sport24.

23-летний Вендел перешёл в «Зенит» в октябре из «Спортинга», заключив долгосрочный контракт с российским клубом, сумма трансфера составила порядка 20 миллионов евро. Бразилец уже успел сыграть три матча за питерцев в российской Премьер-лиге, но голевыми действиями не отметился.

Матч «Ахматом» состоится завтра, 21 ноября, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 16:30 по московскому времени.