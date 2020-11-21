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​«Зенит» потерял Караваева перед игрой с «Лацио»

21 Ноября 2020, 20:38,

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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев был заменён в перерыве матча пятнадцатого тура чемпионата России против «Ахмата». На пресс-конференции наставник питерцев Сергей Семак объяснил эту замену. По словам тренера, Караваев получил повреждение.

«Зенит» не смог обыграть «Ахмат» на выезде – матч завершился вничью с результатом 2:2. Потеря очков может привести к падению питерцев на третье место в таблице по итогам текущего тура.

Уже во вторник, двадцать четвёртого ноября, «Зенит» проведёт гостевой матч Лиги чемпионов против «Лацио». Игра пройдёт при пустом стадионе в Риме.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Вячеслав Караваев
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