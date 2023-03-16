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Горлов - о новой схеме: «Для первого раза это выглядело достойно»

16 Марта 2023 • 20:43 Комментировать
Пари НН
0:1
Ростов
окончен

Главный тренер «Пари НН» Артём Горлов на пресс-конференции после матча с «Ростовом» (0:1) дал комментарий по новой схеме. Его слова передает корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Иван Устюгов.

- Сегодня команда впервые применила тактику с четырьмя защитниками.  Как вы пришли к этому решению, оправдало ли оно ваши ожидания?

- Причин много. Скажем, ключевые, наверное, две - болезни наших защитников центральных, плюс опять же, если бы мы играли в три, то они бы сыграли по 90 минут. Соответственно, возможно, где-то не хватило свежести для игры с «Торпедо». Мы просто не стали рисковать этим. Это первый фактор, а второй - это, наверное, более зрелищно, дополнительный игрок впереди. Мне было интересно посмотреть, справятся ли наши центральные защитники с этой задачей, и вообще у нас владение увеличилось. В том числе из-за этого. Хотелось в домашнем матче сыграть агрессивнее. Опять же,  я говорю, что то, что они включают Песьякова дополнительным игроком, осложняет высокий прессинг. Но все равно ребята старались выше и агрессивнее действовать. А по центральным защитникам, вот так вот. Я считаю, что для первого раза это выглядело достойно, некоторые вещи нужно поправить. Не заметил разницы, что мы стали как-то менее надежны в обороне. Плюс не всегда получалось баланс соблюдать при атаке. Есть над чем работать.

- (Вопрос от Ивана Устюгова) Вы три назад играли с тем же соперником в Ростове. Сегодня дома. Что вы можете сказать по поводу качества поля?

- Качество газона не идет ни в какое сравнение с тем, что в Ростове. У нас лучше поле готово, больше травы, оно ровнее. По полю, я думаю, здесь сравнивать нет смысла.

- Тимур Сулейманов сегодня не вышел на поле. Вы его тоже приберегли на следующий матч, или есть другая причина?

- Да, сегодня тренировка была у группы, которая не играла и не болеет. Тимур в их числе. Он очень много сил тратит в играх, очень много скоростной работы делает, спринтов, открываний. Опять же я могу только пять замен сделать или даже четыре. Пятую не могу сделать, потому что есть правило: молодые игроки должны находиться на поле, определенное количество, поэтому сделали четыре замены. По этой причине в том числе.

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Евро-Футбол.Ру,
Пари НН Артём Горлов
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