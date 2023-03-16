Нападающий «Пари НН» Момо Янсане после матча с «Ростовом» (0:1) дал эксклюзивный комментарий по игре корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Ивану Устюгову.

- Несколько дней назад вы играли против этого же соперника, «Ростова». Можете сравнить качество поля здесь и в «Ростове»?

- Да нельзя их сравнивать, здесь лучше поле, даже лучше чем на стадионе «Зенита».

- И вообще в России?

- Да, здесь самый лучший газон.

- Что скажете об атмосфере на стадионах, можете сравнить болельщиков «Пари НН» и «Ростова»? В Ростове был нужен фан-айди, чтобы попасть на матч, здесь нет.

- Думаю, нам нужно больше болельщиков, чтобы побеждать. Нам нужна их поддержка, чтобы нас гнали вперед и помогли добиваться результата.

- Вы понимаете схему проведения Кубка России? Потому что она как минимум необычная.

- Да, я думаю, понимаю.