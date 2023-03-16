Глушаков просил тренера не менять его в перерыве

Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков в смешанной зоне после матча с «Ростовом» (0:1) дал комментарий по игре. Его слова передает корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Иван Устюгов.

- Первый матч, выход в старте, 45 минут на поле. Ваши ощущения от новой команды?

- В старте - не старте, на 45 минут вышел или нет, не в этом дело. Самое главное сегодня было победить. То, что были такие рваные сборы, то тренировался, то нет. Всегда проигрывать обидно, но ничего страшного. Дальше чемпионат, так что будет все силы туда вкладывать.

- В чемпионате все-таки борьба за десятку, или будете пытаться хотя бы выжить и остаться?

- Я не думаю об этом, мы играем. Есть задачи конкретные выигрывать каждый матч.

- Вы сами уже адаптировались к команде?

- Конечно, адаптировался

- Перед матчем в интервью ваш тренер сказал, что вы сыграете 45 минут. На большее пока не тянете?

- Он не мог так сказать. Наверное, было запланировано, и нас четверых или пятерых должны были сразу заменить. В перерыве мы знали, что нам заменят, так было спланировано. У нас скоро игра с «Торпедо».

- На второй тайм не хотелось на поле остаться?

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- Хотелось. Спрашивал, мне сказали, что есть план.