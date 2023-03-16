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Кубок России

Известны все участники полуфиналов в Пути регионов Кубка России

16 Марта 2023 • 20:28 Комментировать
Пари НН
0:1
Ростов
окончен

Сегодня состоялся последний четвертьфинальный матч в рамках Пути регионов Кубка России. «Ростов» одержал минимальную выездную победу над «Пари НН».

Таким образом, известны все четыре клуба, которые сыграют в полуфиналах нижней сетки Кубка. Это тольяттинский «Акрон», московское «Динамо», «Краснодар» и, разумеется, «Ростов».

Жеребьёвка полуфиналов состоится завтра, 17 марта. Она будет слепой – без сеянных и несеянных команд.

Напомним, что на стадии четвертьфинала «Акрон» был сильнее московского «Локомотива» (1:1, 7:6 по пенальти), «Краснодар» на выезде разгромил «Ахмат» - 3:0, а динамовцы на выезде обыграли питерский «Зенит» (1:1, 5:4 по пенальти).

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