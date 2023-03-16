Горлов: «Глушаков сыграет тайм»

Главный тренер «Пари НН» Артём Горлов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ростовом».

- Первый матч для вас на нижегородской земле, на стадионе «Нижний Новгород». Чего больше, приятных ощущений, эмоций, волнения за результат или что-то еще?

- Понятно, некоторое волнение присутствует с одной стороны. С другой стороны, наоборот, играть легче, потому что болельщики гонят вперед и родной стадион. Поэтому с воодушевлением ждем этот матч и хотим показать сегодня хороший агрессивный футбол.

- Очень много изменений в стартовом составе. С чем это связано?

- Матч скоро в чемпионате очень важный, с «Торпедо» 19-го пройдет. Меньше 72 часов, поэтому необходима ротация была, сделали такой вот выбор. Поэтому ребята, кто получал меньше игровой практики, сегодня получат шанс. Кто-то сыграет по тайму планово. В таком режиме мы сегодня будем действовать.

- Денис Глушаков впервые появляется в стартовом составе. Насколько он готов?

- Он сыграет тайм.