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Горлов: «Глушаков сыграет тайм»

16 Марта 2023 • 18:00 Комментировать
Пари НН
0:0
Ростов
1 3.55 X 2.17 2 3.25
2-й тайм

Главный тренер «Пари НН» Артём Горлов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ростовом».

- Первый матч для вас на нижегородской земле, на стадионе «Нижний Новгород». Чего больше, приятных ощущений, эмоций, волнения за результат или что-то еще?

- Понятно, некоторое волнение присутствует с одной стороны. С другой стороны, наоборот, играть легче, потому что болельщики гонят вперед и родной стадион. Поэтому с воодушевлением ждем этот матч и хотим показать сегодня хороший агрессивный футбол.

- Очень много изменений в стартовом составе. С чем это связано?

- Матч скоро в чемпионате очень важный, с «Торпедо» 19-го пройдет. Меньше 72 часов, поэтому необходима ротация была, сделали такой вот выбор. Поэтому ребята, кто получал меньше игровой практики, сегодня получат шанс. Кто-то сыграет по тайму планово. В таком режиме мы сегодня будем действовать.

- Денис Глушаков впервые появляется в стартовом составе. Насколько он готов?

- Он сыграет тайм.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Глушаков Пари НН Артём Горлов
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ПАРИ НН РОСТОВ
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