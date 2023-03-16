Комличенко и Глушаков сыграют в матче «Пари НН» - «Ростов» с первых минут

«Ростов» и «Пари НН» объявили стартовые составы на матч четвертьфинала Кубка России. Игра начнётся в 18:00 по московскому времени в Нижнем Новгороде.

Состав «Пари НН»: Нигматуллин, Александров, Юлдошев, Кротов, Берковский, Михайлов, Гоцук, Шарипов, Корнюшин, Глушаков, Янсане;

Ростовчане выйдут на поле в следующем составе: Песьяков, Терентьев, Прохин, Чернов, Осипенко, Миронов, Глебов, Тугарев, Селява, Мельников, Комличенко.

Отметим, что важные игроки основного состава южан Даниил Уткин и Хорен Байрамян могут появиться на поле по ходу игры – начало матча они встретят на скамейке запасных.

Кстати, менее недели назад эти же клубы встречались в рамках РПЛ – тогда не без спорных судейских решений победителем матча стали подопечные Валерия Карпина – 2:1.