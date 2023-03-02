Булыкин прокомментировал итоги жеребьёвки Кубка России

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением об итогах жеребьёвки Кубка России Пути регионов.

«Пари НН» - «Ростов» — это противостояние равных соперников, как и дуэль «Ахмата» и «Краснодара». Будем надеяться, что эти матчи понравятся болельщикам, и они принесут нам много голов», — цитирует слова Булыкина «РБ Спорт».

В двух других парах второго этапа 1/4 финала Кубка России Пути регионов встретятся «Акрон» - «Локомотив» и «Зенит» - «Динамо». Все матчи данной стадии пройдут 16 марта.

Добавим, что в полуфинальных играх Пути РПЛ сыграют «Крылья Советов» - ЦСКА и «Спартак» - «Урал».