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Кубок России

Глушаков: «Не могу понять вообще формат Кубка, жду, когда закончится»

16 Марта 2023 • 20:57 Комментировать
Пари НН
0:1
Ростов
окончен

Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков в смешанной зоне после матча с «Ростовом» (0:1) ответил на вопросы журналистов. Его слова передает корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Иван Устюгов.

- Не было возможности спросить про прошлый матч с «Ростовом». Как отреагировали на судейство?

- Не буду комментировать. Вы и так всё видите сами в каждой игре.

- Если снова позовут в медиалигу побегать, согласитесь?

- Сейчас есть контрактные обязательства, так что на данный момент нет, до конца мая, до конца чемпионата контракт, а там дальше видно будет.

- Вы дебютировали за «Пари НН» в кубковой игре со «Звездой». Как-то ощущается, несмотря на статусность и класс соперника, вот эта кубковая статусность, или есть какая-то разница?

- Кубок - это Кубок. Сколько раз обжигались команды Премьер-лиги, так что недооценка соперника всегда бывает критической. Нормально сыграли и прошли дальше. Не было никакой недооценки.

- Подводя итоги Кубка, как вам формат в целом?

- Я не могу понять вообще. Жду, когда закончится.

- Это же ваша первая игра в Нижнем Новгороде при домашних трибунах вашей новой команды. Как ощущения, таким ли вы ожидали этот матч увидеть?

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- Если честно, я думал, будет меньше болельщиков. Хотел поблагодарить болельщиков за то, что пришли на матч. На следующую игру нам необходима будет поддержка, чтобы болельщики пришли и поддержали нас.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Глушаков Пари НН
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