Тугарев: «Пару матчей не играл в начале сезона и вернулся с голом»

Лучший футболист матча «Пари НН» - «Ростов» (0:1) Роман Тугарев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Расскажите, как забивали гол. Голенков у вас просил отметить голевую.

- Да, он здорово скинул на дальнюю, заработал голевую передачу. Ему спасибо. Командный гол, доработал на дальней штанге. В целом так.

- Свой вклад в победу насколько ощущаете?

- Командная победа, я рад, что забил гол. К тому же пару матчей не играл в начале сезона и вернулся с голом.

- В первом тайме очень много обостряли игру, но потом делали передачи. Во втором тайме уже били по воротам. Это установка Валерия Карпина или по эпизоду действовали?

- Нет, действовал по эпизоду. В первом тайме я видел Комличенко в хороших позициях, ему получалось отдавать. Во втором - как раз было больше моментов для ударов.