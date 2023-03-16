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Тугарев: «Пару матчей не играл в начале сезона и вернулся с голом»

16 Марта 2023 • 20:13 Комментировать
Пари НН
0:1
Ростов
окончен

Лучший футболист матча «Пари НН» - «Ростов» (0:1) Роман Тугарев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Расскажите, как забивали гол. Голенков у вас просил отметить голевую.

- Да, он здорово скинул на дальнюю, заработал голевую передачу. Ему спасибо. Командный гол, доработал на дальней штанге. В целом так.

- Свой вклад в победу насколько ощущаете?

- Командная победа, я рад, что забил гол. К тому же пару матчей не играл в начале сезона и вернулся с голом.

- В первом тайме очень много обостряли игру, но потом делали передачи. Во втором тайме уже били по воротам. Это установка Валерия Карпина или по эпизоду действовали?

- Нет, действовал по эпизоду. В первом тайме я видел Комличенко в хороших позициях, ему получалось отдавать. Во втором - как раз было больше моментов для ударов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Роман Тугарев
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