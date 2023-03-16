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Кубок России

Жеребьёвка полуфиналов Фонбет Кубка России «Путь регионов» состоится уже завтра, 17 марта

16 Марта 2023 • 22:44 Комментировать
Пари НН
0:1
Ростов
окончен

В российском футболе определились полуфиналисты «Пути регионов» Фонбет Кубка России, это «Акрон», «Динамо», «Краснодар» и «Ростов». О том, как им предстоит сыграть друг с другом в полуфинале, станет известно уже завтра, 17 марта. Об этом общественность уведомил сайт Российского футбольного союза.

Церемония начнется в 13:35 по московскому времени, вести ее будут представители турнира в лице бывших игроков российской сборной по футболу Евгения Алдонина и Руслана Пименова.

Жеребьевка пройдет в три этапа, сперва будет слепой жребий, потом будут отобраны пары команд, и, наконец, третий этап выявит принимающую матчи сторону. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Краснодар Динамо Москва Кубок России Акрон
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