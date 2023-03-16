Пономарёв – о матче «Пари НН» - «Ростов»: «Бегает по полю серая масса»

Бывший «армеец» и российский футбольный эксперт Владимир Пономарёв раскритиковал «Пари НН» и «Ростов» за игру в четвертьфинале Кубка России, которая прошла сегодня вечером в рамках Пути регионов. Победу, напомним, с минимальным счётом одержали ростовчане – 1:0.

«Какая разница, кто выиграл бы? Вообще никакого впечатления эта игра не оставила. Потому что просто бегали и гоняли мяч. Неинтересно такие игры смотреть, бегает серая масса», - цитирует Пономарёва портал Rusfootball.

Нижегородцы, напомним, проиграв, вылетели из турнира, а «Ростов» завтра узнает своего соперника по полуфиналу.