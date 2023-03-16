Горлов пожаловался на кадры: «Все, кто были на поле, они доступны были только»

Главный тренер «Пари НН» Артём Горлов на пресс-конференции после матча с «Ростовом» (0:1) дал комментарий по игре. Его слова передает корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Иван Устюгов.

- Обидное для нас поражение, в том числе пропустить третий гол со стандарта за две игры, с углового, в частности, и момент, который привел к голу, аналогично. В целом равный матч был, с переменным успехом. Достаточно тяжело прессинговать, и вратарь - получается, 11-й полевой игрок. Много сил тратили, стараясь завоевать территорию, даже без мяча, но моменты, которые создавали, надо было доводить до удара. В атаке хотелось бы больше и острее, доставок больше.

- Почему такая «покер-замена» была в перерыве? Это практически треть команды.

- Дело в том, что матч назначили на сегодня. У нас нет необходимого времени на восстановление, меньше 72 часов, поэтому если футболист играет 90 минут, то он уже не успеет восстановиться к важному матчу против «Торпедо». Поэтому решили таким способом поступить, одновременно нагрузку дать и ребятам дать шанс, которые не получили его в первых двух матчах. Плюс у нас болезни есть, вирус. Не все доступны были. Все, кто были на поле, они доступны были только, поэтому распределили равномерно нагрузку на тех ребят, которые по показателям должны были сыграть тайм. Чтобы равномерно. С «Торпедо» очень важный матч. И нельзя было терять игроков.