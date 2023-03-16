«Ростов» не проиграл на выезде в Кубке России впервые с 2019 года

«Ростов» сегодняшней выездной победой в Кубке России над «Пари НН» (1:0) прервал серию гостевых поражений в рамках этого турнира, которая длилась у ростовчан с 2019 года. А точнее с сентября-месяца.

Именно тогда, три с половиной года назад «Ростов» в последний раз одержал выездную кубковую победу – это случилось в матче против «Мордовии» в Саранске – 2:0.

Напомним, что единственный гол «жёлто-синих» сегодня вечером оформил полузащитник Роман Тугарев. Теперь подопечные Валерия Карпина сыграют в полуфинале в рамках Пути регионов, соперник станет известен завтра после жеребьёвки – это может быть «Акрон», «Краснодар» или «Динамо».