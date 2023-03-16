«Ростов» второй раз подряд переиграл «Пари НН» и пробился в полуфинал пути регионов Кубка России

Нижегородский «Пари НН» и «Ростов» сыграли в рамках Кубка России. Матч плей-офф пути регионов состоялся 16 марта на стадионе «Нижний Новгород».

«Пари НН» и «Ростов», только в воскресенье игравшие друг против друга в РПЛ, с настороженностью отнеслись к матчу Фонбет Кубка России. Полуосновные составы от обоих тренеров, низкий темп игры от самих футболистов. Владение ходило от одной команды к другой, толковых атак долгое время не существовало вовсе. Зато много было борьбы, ошибок.

Первый и единственный момент, разбудивший малочисленных болельщиков в Нижнем Новгороде, случился за пять минут до перерыва. Роман Тугарев на левом фланге включил дриблинг, стянул на себя несколько защитников и своевременно навесил. Комличенко в прыжке продавил Корнюшина и пробил головой в нижний угол. Отличный удар удался форварду, но Артур Нигматуллин сумел сложиться и перевести мяч в штангу. А от неё и за пределы поля.

Шикарное спасение голкипера «Пари НН» запомнилось, а во втором тайме пришлось вспоминать, как выглядит вся команда. Ведь Артём Горлов в перерыве провёл аж четыре замены, убрав с поля Глушакова, Кротова, Михайлова и Гоцука. Отдых лидерам дал и Валерий Карпин, на второй тайм не вышли Максим Осипенко и Данил Глебов.

Картина самой игры не изменилась. Плотный футбол, низкие скорости, редкие моменты. Опять же чуть больше старался «Ростова», поэтому чуть больше пришлось работать Нигматуллину. Теперь уже сам Тугарев завершал атаку, оказавшись в штрафной площади после передачи пяткой от Голенкова. Пробил Роман с ходу в ближний угол, но Артур и тут выручил «Пари НН».

Ещё беднее всё было у хозяев, сами нижегородцы свой первый интересный момент создали только на 80-й минуте. Масоэро оформил неплохое соло с правого края, добежал до дуги штрафной площади и пробил. Песьяков парировал чуть в сторону, а Момо Янсане чуть-чуть не успел на добивание.

Сияли абсолютно заслуженные нули, казалось, что матч перекатится в серию пенальти, но тут был вознаграждён самый активный игрок матча. Розыгрыш углового, резанный кросс в центр штрафной площади и скидка от Голенкова. Роман Тугарев в полном одиночестве замкнул дальнюю штангу, вогнав мяч в сетку – 0:1. Сполна он заслужил этот гол.

«Ростов» вновь переиграл «Пари НН» и шагнул в полуфинал пути регионов Кубка России.