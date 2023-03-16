«Пари НН» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Кубке России по футболу встречаются «Пари НН» и «Ростов».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Пари НН - Ростов
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Протокол игры
Нигматуллин Артур•Юлдошев Иброгимхалил•Александров Виктор•Гоцук Кирилл•Корнюшин Даниил•Михайлов Иван•Шарипов Альберт•Берковский Илья•Глушаков Денис•Кротов Вячеслав•Янсане Момо
Песьяков Сергей•Чернов Евгений•Осипенко Максим•Прохин Данила•Терентьев Денис•Селява Александр•Глебов Данил• 43'Тугарев Роман•Миронов Андрей Сергеевич•Мельников Степан•Комличенко Николай
16 марта. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).
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