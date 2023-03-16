Карпин: «У меня больше эмоций забирают другие люди, люди в чёрном»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции после матча с «Пари НН» (1:0) дал комментарий по игре. Его слова передает корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Иван Устюгов.

- По сравнению с игрой чемпионата сильно поменялась игра вашей команды сегодня?

- Регулярный чемпионат был три дня назад. Сильно поменялась. И поле поменялось, намного лучшего качества поле. «Пари НН» уже не играл в три центральных защитника, а играл в четыре защитника. То есть, схему поменяли, поэтому наш прессинг должен был работать по-другому. В атаке, естественно, мы должны были располагаться по-другому. Изменения были, естественно. С точки зрения рисунка игры и еще чего-то, плюс-минус равная игра была что в Ростове, что здесь. Там три защитника центральных и два центральных - это уже не столь важно.

- Вы сильно нервничали на тренерском мостике. Это было направлено на игроков или кого-то еще?

- На игроков. У меня больше эмоций забирают другие люди.

- Какие?

- Люди в черном.

- Во втором тайме у вас в третий раз сменился капитан. Все предыдущие получили желтые карточки. Как вы объясните этот момент?

- Курьез. У вас какое объяснение?