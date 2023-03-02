​Глушаков оценил результаты жеребьёвки Кубка России для «Пари НН»

Полузащитник Денис Глушаков, который в зимнее трансферное окно перебрался в «Пари НН», оценил результаты жеребьёвки Кубка России.

Как известно, «Пари НН» на втором этапе четвертьфинала в нижней части турнирной сетки сыграет против «Ростова».

«Самое важное, что сыграем дома. Уверен, что болельщики тоже очень довольны, придут поддержать нас и помогут пройти дальше. Сложный соперник, но нет ничего невозможного. Будет интересный матч», - написал Глушаков в своём телеграм-канале.

В настоящий момент «Пари НН» готовится к гостевому матчу чемпионата России против «Зенита». Команды сыграют в субботу, 4 марта.