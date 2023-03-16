Карпин: «Надо дать поиграть всем, у нас через два дня игра уже в чемпионате»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Пари НН».

- Очень много изменений в стартовом составе. Только три человека из тех, кто выходил в прошлом матче, сегодня в старте. С чем это связано?

- Это связано с тем, что надо дать поиграть всем. А также с тем, что у нас через два дня игра уже в чемпионате.

- Голенков только один матч Кубка начинал в запасе, а сегодня в старте Комличенко. Это связано с тем, что Голенков провел весь матч против «Нижнего», а Комличенко отдыхал?

- Да.

- Поле посмотрели? Оно лучше, чем в Ростове, или хуже?

- Я не смотрел лично, не выходил и не выхожу. А те, кто смотрел, сказали, что да, намного лучше.