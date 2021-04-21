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Николич: «Это дерби, здесь нельзя делать ошибок»

21 Апреля 2021, 18:50,

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в эфире канала «Матч Премьер».

- Девять подряд побед. Значит ли это, что «Локомотив» сейчас максимально уверен в себе?

- В принципе, мы уверены в себе. Это может быть на пользу или наоборот. С этим нужно быть осторожнее. Во-первых, это московское дерби. ЦСКА - очень качественная команда, особенно в таком составе, в котором вышли сегодня на поле, в играющем составе. Для соперника тоже важная игра, поэтому кто побеждает сегодня, будет в финале. 100%, что будет сложно. После 9 побед подряд есть уверенность, но надо подтверждать это на поле. Нельзя расслабляться ни на один процент.

- Предыдущая победа над ЦСКА была еще, когда команду тренировал Ганчаренко, сейчас Олич. Насколько вам тяжело готовиться, когда у соперника сменился тренер?

- Поменялось чуть-чуть то, что делают на поле, но у соперника остались те же игроки. Это дерби, здесь нельзя делать ошибок, отдаваться на 100%, а самое важное - должно быть желание и борьба.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Марко Николич
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