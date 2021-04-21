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Бабаев: «Олич в сборной Хорватии не просто отвечал за микроклимат: харизма, шутки-прибаутки и за Родину вперёд»

21 Апреля 2021, 23:13,

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев уверен, что в стане «армейцев» сделали правильный выбор, остановившись на кандидатуре Ивицы Олича в качестве главного тренера после увольнения Виктора Ганчаренко.

- Он не просто отвечает за микроклимат в коллективе: харизма, шутки-прибаутки и за Родину вперед. То есть, поверьте, он не этим занимался в сборной Хорватии, - отметил Бабаев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Роман Бабаев заявил, что в хорватской сборной не хотели расставаться с Оличем. При этом в ЦСКА понимают, что отсутствие опыта подобной работы - это минус для нового главного тренера. Но при этом никаких обвинений в адрес Олича из-за поражений от «Сочи» и «Локомотива» нет.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Роман Бабаев, Ивица Олич
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