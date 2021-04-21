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Олич: «Нас мало, но мы готовы бороться»

21 Апреля 2021, 18:58,

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня Алан Дзагоев в стартовом составе. Какую позицию он займет - на фланге, в центре?

- Это будет видно через несколько минут. Он у нас уже играл некоторое время, в прошлом матче второй тайм, до этого по 30 минут. После травмы с ним надо быть аккуратным. Сегодня он готов играть и начинает игру. Все знаю, кто такой Дзага, он очень важный футболист для нас, опытный. Я очень рад, что он сегодня готов играть.

- У вас сегодня в запасе всего пять человек. Насколько это осложняет вашу работу по ходу матча?

- Ситуация, конечно, сегодня очень сложная, но я о ней не думаю. Те кадры, что у меня есть, - игроки, которые готовы, которые здоровы, они для меня очень важные. Практически сегодня все должны готовиться к матчу, у нас не много игроков на скамейке. Нас мало, но мы готовы бороться.

- «Локомотив» выиграл 9 официальных матчей в этом календарном году. Значит, у него нет слабых мест?

- Конечно, у каждой команды есть слабые места. Это команда, которая проделывает очень хорошую работу в последнее время. За год работы Марко видна его работа, команда очень компактна, очень хорошо играет. Конечно, если выигрываешь две-три-пять матчей кряду, настрой и форма игроков выходит на лучший уровень. Это видно. Но мы готовы и готовили себя к этому. У нас было на один день меньше отдыха из-за матча в воскресенье, но сегодня этот матч для нас, словно финал, и мы отдадимся на поле полностью.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Ивица Олич
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