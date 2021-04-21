Пять лучших и пять худших игроков полуфинала Кубка России, в котором «Локомотив» разгромил ЦСКА

Оценки футболистам Ивицы Олича и Марко Николича

Марко Николич становится главным специалистом по ЦСКА: вторая победа за две месяца (с общим счётом 5:0), четвёртая победа за четыре матча. «Локомотив» продолжает невероятную серию – 10 побед подряд после зимнего перерыва. «Железнодорожники» снесли ЦСКА, пробив себе путь в финал Кубка России. «Красно-зелёные» поборются за трофей и за второе место в РПЛ, а ЦСКА, скорее всего, в этом сезоне будет довольствоваться максимум путёвкой в Лигу Европы.

Статистика матча: владение мячом – 40:60, удары по воротам - 4:13, в створ – 3:7, угловые – 1:11. Цифры говорят в пользу ЦСКА, но результат на табло, а там разгром. Из-за кого же «армейцы» получили три безответных мяча. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Ивицы Олича и Марко Николича.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ПЯТЬ ЛУЧШИХ ИГРОКОВ МАТЧА

ГИЛЕРМЕ – 7,5. Поражение ЦСКА во многом предопределил Гилерме, проведший очень уверенный матч. Русский бразилец пропустил только однажды, но рефери отменил гол из-за игры рукой. В остальных семи случаях Гилерме откровенно «Локо» выручил, парировав опаснейшие удары Влашича, Облякова и Марадишвили.

ГЖЕГОЖ КРЫХОВЯК – 7,5. «Локомотив» не стремился давить соперника в центре поля, но взял классом. Крыховяк не суетился в отличие от полузащитников ЦСКА и всегда играл уверенно, полезно по ситуации. Старания Гжегожа были вознаграждены голом в компенсированное время.

ДМИТРИЙ РЫБЧИНСКИЙ – 7,5. С правого фланга «Локомотива» пришла основная угроза. Первый гол вообще плод воображения Рыбчинского, который придумал элегантный «черпачок» в центр штрафной площади. Дмитрий вообще весь матч напрягал Щенникова, явно выиграв у него фланг.

НИКОЛА ВЛАШИЧ – 7,0. По традиции единственным светлым пятном ЦСКА стал Никола Влашич. Хорват тащил и раскручивал все атаки, четырежды удачно пошёл в дриблинг, дважды опасно пробил, отдал три ключевые передачи.

ФРАНСУА КАМАНО – 7,0. Идеально открылся на пас Рыбчинского, избежав офсайда, и хладнокровно решил момент, открыв счёт в матче. Франсуа не забывал и в обороне отрабатывать, частенько включая высокий прессинг. В активе Камано два отбора и один перехват.

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ПЯТЬ ХУДШИХ ИГРОКОВ МАТЧА

ИВАН ОБЛЯКОВ – 4,0. Переключаемся теперь на антигероев. И пока мы не добрались до защиты ЦСКА, ударим по полузащите. Иван Обляков явно уступал соперникам в скорости мысли и скорости движения, только раз поучаствовал в опасной атаке, которую сам же и завершил. Тогда Иван не забил, а вот собственные ворота поразил, подставив команду.

ГЕОРГИЙ ЩЕННИКОВ – 4,0. По совокупности факторов Щенников отыграл хуже Ивана (Облякова подставил автогол), полностью проиграв фланг Рыбчинскому. Георгий был необычно инертен, не встречал соперников, ни одного отбора не совершил. Не перекрыл обе передачи с правого фланга, завершившиеся голами «Локомотива».

ВИКТОР ВАСИН – 4,0. Центр обороны ЦСКА здесь может быть в полном составе. Ведь искусственный офсайд при голе Камано сразу отправляется в футбольные учебники «Как не надо делать». Васин по традиции не успевал за опекунами, полезных действий в обороне не совершил, а запомнился только разговорами с арбитром.

МАЦЕЙ РЫБУС – 4,5. Выделим и у «Локо» одного игрока под разряд худших в матче. Мацей явно уступил в активности Рыбчинскому. Через его фланг не строились атаки «Локомотива», зато регулярно накатывал Эджуке, обыгрывавший Рыбуса и создававший моменты.

ЧИЖЕРА ЭДЖУКЕ – 4,5. А вот и сам Чидера, которого до сих пор непонятно, как оценивать. По итогу поставим всё-таки знак «минус», потому что загублено огромное количество моментов. Не только неточными ударами, но и погружением в дриблинг. Алан Дзагоев очень злился на Эджуке за то, что тот не замечал его подключений в свободную зону.