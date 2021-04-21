Олич: «Игрой я доволен»

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» (0:3) в эфире канала «Матч Премьер».

- Вы играли с заметным преимуществом, больше владели мячом, чаще били по воротам, но при этом 0:3. Как объясните этот парадокс?

- Вы все хорошо сказали. Мы начали очень хорошо и практически с первого момента у наших ворот проигрывали 0:1. Но я думаю, у нас была игра. Самое главное, что пропустили ненужный второй гол. Так как получился второй гол, я пока после игры посмотрел момент, это несчастный случай. Нельзя пропускать такой гол, нужно сохранять концентрацию до конца. У нас было 20 угловых или сколько там, но практически ни одного, но ни разу или один раз пробили по воротам «Локомотива». У них только один или два, и они забили. Это нам урок, его надо выучить. У нас через четыре дня опять матч, опять дерби. И я просто могу сказать, что игрой я доволен. Но сколько было моментов? А сколько мы забили? Ноль! В этом разница.

- Незасчитанный гол Рондона насколько на вас повлиял? Показалось, что он выбил вас из колеи?

- Я не видел и не могу комментировать. Конечно, если бы это был гол, для нас было бы лучше, но ничего не могу сказать, потому что пока не смотрел.

- Впереди дерби со «Спартаком», очень принципиальный матч для ЦСКА. Психологически после двух поражений подряд каково ЦСКА?

- Конечно, это дерби, всегда тяжелая игра. Но у нас сейчас есть на день подготовки больше, чем до этого матча, поэтому нужно это забыть, а завтра и послезавтра готовиться к «Спартаку», к очень важному для нас матчу.