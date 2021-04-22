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Александр Мостовой: «Есть такое понятие в футболе - футбольный бог, футбольный фарт. Вот у «Локо» он присутствует»

22 Апреля 2021, 13:48,

Бывший российский футболист Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым подвёл итог матча 1/2 финала Кубка России «Локомотив» - ЦСКА - 3:0.

«Результат стал неожиданным в количестве мячей. «Локомотив» сейчас на кураже, игра складывается, все удачно залетает. Даже во вчерашней игре рикошет сумасшедший был, как этот мяч вообще залетел. Победа, в принципе, была ожидаемой, но где-то с разницей в один мяч. Я, конечно, не думал, что счёт будет 3:0. Не сказать, что ЦСКА проиграл бездарно, проиграл по делу на 0:3.

Есть такое понятие в футболе - футбольный бог, футбольный фарт. Вот у «Локо» он присутствует. Безусловно, не только это способствует их победам. Не просто так они выиграли уже 10-й матч кряду.

Не считаю, что это поражение ЦСКА тренерское. Олич тут не при чем. Так же как и во всех других случаях, когда команды проигрывают. Всегда винят тренера, но это не так. Можно заметить, как команда выигрывает, так к тренеру бегут человек 10. А как команда проигрывает, то никто к нему не идет, все сидят угрюмые.

«Локомотиву» в финале будет непросто. «Крылья» - команда из ФНЛ, и такой шанс у ребят многих бывает раз в жизни, может быть. Ребята будут с запредельной мотивацией. Но у них еще и команда неплохая, они играют неплохо. Эти футболистам еще есть, что доказывать. «Железнодорожникам» будет очень непросто. Финал есть финал. Сейчас если нас, ветеранов, выпустить, мы тоже упремся (смеется)», - сказал Мостовой.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Александр Мостовой
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Комментарии (2)
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0
Кришна
22 Апреля 2021, 15:58

Терь понятно кто во всем виноват - футбольный бог... Не рассказывайте только это Саламычу, а то это станет его коронкой после матчей сборной...

1
только не мясо!!!
22 Апреля 2021, 14:05

Есть такое понятие в футболе - на Бога надейся, но и сам не плошай... Что с успехом и демонстрирует Локомотив в этом году... Желаю Крыльям Кубка, а Локо второго места в Чемпе...)

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