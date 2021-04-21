Масалитин: «Локомотив» зимой завершил перестройку, а ЦСКА только её начал»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Кубка России, в котором «армейцы» сойдутся с «Локомотивом».

«В принципе «Локомотив» в этой паре выделяется и является фаворитом. Они зимой завершили процесс, который сейчас начался в ЦСКА - перестройка команды. Зимой Николич провёл хорошие сборы, объяснил команде, как нужно играть. «Локо» может быть показывает не самую зрелищную игру, но при этом постоянно побеждает. А ЦСКА только начал перестройку. Нельзя говорить, что у «армейцев» поставленная игра. Также у ЦСКА ещё и есть травмы. Не знаю, будет ли играть Фернандес, Магнуссон травмирован - это всё снижает конкурентоспособность ЦСКА. Но никто не отменял фактор случайности. Тем более это кубковый матч: можно выйти, собраться и выиграть игру», - сказал Масалитин.