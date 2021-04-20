В матче «Локомотив» - ЦСКА произошла замена судьи

В матче 1/2 финала Кубка России между «Локомотивом» и ЦСКА произошла замена арбитра. Вместо Тихона Калугина, отвечающего за систему VAR, отработает Дмитрий Сафьян. Об этом информирует пресс-служба РФС.

Главным арбитром противостояния назначен Сергей Карасёв.

Полуфинальная встреча Кубка России между «железнодорожниками» и «армейцами» пройдет в среду, 21-го апреля. Игра состоится на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

В другой паре 1/2 финала встретятся грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов».