Кубок России 2020-2021
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Стартовала продажа билетов на финал Кубка России

21 Апреля 2021, 08:37,

Пресс-служба РФС отрапортовала о запуске продажи билетов на финальный поединок Кубка России сезона-2020/2021.

Напомним, что решающая встреча турнира состоится в Нижнем Новгороде 12-го мая. Приобрести билеты на данное противостояние можно на официальном сайте российского футбольного союза.

В полуфинале турнира встретятся грозненский «Ахмат» с самарскими «Крыльями Советов», а вторую путевку в финал разыграют московские «Локомотив» и ЦСКА. Оба поединка состоятся сегодня, 21-го апреля.

В прошлом сезоне победителем турнира стал петербургский «Зенит», одолевший в финале подмосковные «Химки» со счетом 1:0.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Кубок России
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