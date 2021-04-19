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​Карасёв обслужит кубковое дерби «Локомотив» - ЦСКА

19 Апреля 2021, 16:39,

На официальном сайте Премьер-лиги в раздел кубковых игр была добавлена информация об официальных лицах полуфинальных матчей.

Дерби Москвы между «Локомотивом» и ЦСКА обслужит Сергей Карасёв вместе со своими помощниками. В качестве ВАР на игре будет работать Артём Любимов.

Что касается первого кубкового полуфинала, в котором путёвку в финал разыграют «Ахмат» и «Крылья Советов», то на нём будет работать бригада Владимира Москалёва. За работу системы ВАР на этом поединке будет отвечать Алексей Сухов.

Полуфинальные матчи Кубка России пройдут в ближайшую среду, двадцать первого апреля.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Крылья Советов, Ахмат, Сергей Карасёв, Владимир Москалёв
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