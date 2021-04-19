​Карасёв обслужит кубковое дерби «Локомотив» - ЦСКА

На официальном сайте Премьер-лиги в раздел кубковых игр была добавлена информация об официальных лицах полуфинальных матчей.

Дерби Москвы между «Локомотивом» и ЦСКА обслужит Сергей Карасёв вместе со своими помощниками. В качестве ВАР на игре будет работать Артём Любимов.

Что касается первого кубкового полуфинала, в котором путёвку в финал разыграют «Ахмат» и «Крылья Советов», то на нём будет работать бригада Владимира Москалёва. За работу системы ВАР на этом поединке будет отвечать Алексей Сухов.

Полуфинальные матчи Кубка России пройдут в ближайшую среду, двадцать первого апреля.