Борис Игнатьев: У «Локомотива» будут сложности, если ЦСКА будет активно играть в штрафной

Бывший тренер «Локомотива» Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на матч Кубка России с ЦСКА.

- Для вас фаворит в этой игре очевиден?

- Нет. В кубковом матче сложно определить фаворита. Если даже иметь на руках все расклады, просмотреть множество игр, кубковые баталии идут отдельно от того, что мы видим в иных соревнованиях. Это отдельный трофей. Люди достают дополнительные резервы, чтобы добиться желаемого результата.

- Но ведь победная серия «Локомотива» достигла уже девяти матчей.

- Да, сейчас более достойно выглядит «Локомотив». Он показывает качественный содержательный результативный футбол. Он чувствует себя коллективом с отлаженным механизмом. «Железнодорожники» практически не пропускают. Что касается атаки, соперникам сложно определить, кто конкретно в какой ситуации может забить. Плюс есть большая скамейка. Бомбардир Смолов может уйти с поля, и никто даже не заметит. А «армейцы» пока показывают воздушный, детский футбол. Они пытаются нащупать свои варианты игры, но не знают, как бороться за результат. У них слабая игра в обороне, нет запаса атлетизма в середине поля, хотя играют в комбинационный футбол. Да и голы даются сложно. Даже Влашич явно сдал и не показывает всего того, что мы видели в первой части чемпионата. Все это говорит в пользу «Локомотива».

- У «Локомотива» есть слабые места, на которых может сыграть ЦСКА?

- У любой команды они есть. Если ЦСКА будет быстрее осуществлять переход из обороны в атаку и при этом более агрессивно действовать в штрафной, это будет представлять большую сложность.

- У ЦСКА не сыграет Марио Фернандес. Это большая потеря?

- Ощутимая. Если брать последний матч, Фернандес, Влашич и Акинфеев - это те люди, и не только с точки зрения спортивной составляющей, вокруг которых выстраивается игра. Это цемент, который формирует стабильность игры «армейцев». Без Фернандеса будет сложнее.

- Дело может дойти до дополнительного времени в этом матче?

- Всякое может быть. Может даже дойти до пенальти. Чем и интересны кубковые баталии. В Кубке менее классные команды добиваются результата, потом что именно в эту минуту надо продать свой товар.

- Если дойдет до пенальти, у кого будет преимущество, ведь в обеих командах классные голкиперы?

- Гилерме и Акинфеев - два лучших вратаря. Акинфеев - лучший кипер всех времен, а Гилерме - игрок нашей сборной. Мы видим, как он себя проявляет. Здесь нет преимущества ни у одного клуба, но если дать сыграть несколько матчей - победа будет за «Локомотивом». А если учитывать специфику кубковых противостояний, кто психологически будет настроен лучше, тот и победить. Мы видели «Крылья Советов», которые выиграли за счет большего желания.

- ЦСКА два раза проиграл в этом сезоне «железнодорожникам». О чем это говорит?

- Это не играет роли. В данном случае никто на это не обращает внимание. Все сейчас будут исходить из одного матча. А дальше финал. Там и посмотрим. Кто его выиграет, того запомнят на долгие годы.

- Победитель Кубка России выйдет именно из этой пары?

- Да. Дальше финал, в котором психологическое состояние, чувство уверенности и спортивное нахальство будут иметь большое значение. Как и мастерство.

Елена Григорьевская