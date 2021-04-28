​ЭСК не нашла ошибок Карасёва в кубковом матче «Локомотив» - ЦСКА

ЭСК рассмотрела обращение ЦСКА по поводу работы арбитра Сергея Карасёва в кубковом полуфинале, в котором «армейцы» проиграли «Локомотиву» со счётом 0:3. Впрочем, ошибок рефери в ключевых эпизодах выявлено не было.

Эксперты решили, что Карасёв правильно отменил быстрый гол Саломона Рондона, поскольку он совершил случайное касание мяча рукой перед тем, как отправить мяч в сетку. В то же время Карасёв верно засчитан гол Франсуа Камано, поскольку в развитии атаки он не совершил явного гола против Чидеры Эджуке и сыграл в мяч.

Напомним, в финале Кубка России «Локомотив» сыграет против «Крыльев Советов».