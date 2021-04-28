Кубок России 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​ЭСК не нашла ошибок Карасёва в кубковом матче «Локомотив» - ЦСКА

28 Апреля 2021, 14:34,

ЭСК рассмотрела обращение ЦСКА по поводу работы арбитра Сергея Карасёва в кубковом полуфинале, в котором «армейцы» проиграли «Локомотиву» со счётом 0:3. Впрочем, ошибок рефери в ключевых эпизодах выявлено не было.

Эксперты решили, что Карасёв правильно отменил быстрый гол Саломона Рондона, поскольку он совершил случайное касание мяча рукой перед тем, как отправить мяч в сетку. В то же время Карасёв верно засчитан гол Франсуа Камано, поскольку в развитии атаки он не совершил явного гола против Чидеры Эджуке и сыграл в мяч.

Напомним, в финале Кубка России «Локомотив» сыграет против «Крыльев Советов».  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Сергей Карасёв, Саломон Рондон, Франсуа Камано
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
Кто выиграет Лигу чемпионов
Кто выиграет Лигу чемпионов
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола