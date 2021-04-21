Сигурдссон: «ЦСКА хочет отомстить «Локомотиву» за поражение в чемпионате»

Хавбек московского ЦСКА Арнор Сигурдссон высказался относительно предстоящего поединка против столичного «Локомотива» в рамках 1/2 финала Кубка России.

«Команда продвинулась далеко в Кубке, теперь главная задача - финал. Для этого нужно обыграть «Локомотив», постараться отомстить за недавнее поражение в чемпионате», - передает слова исландского полузащитника клубная пресс-служба.

Дерби «Локомотив» - ЦСКА пройдет в среду, 21-го апреля, в Москве на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по местному времени. Текстовая трансляция встречи будет доступна на Liveresult.ru.

Победитель этой пары сыграет в финале против «Ахмата» или «Крыльев Советов».