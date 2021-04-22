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​СМИ объяснили, почему формы «Локомотива» и ЦСКА сливались

22 Апреля 2021, 14:43,

В среду вечером «Локомотив» и ЦСКА проводили кубковый полуфинал. Смотреть игру по телевизору было непросто, поскольку в трансляции формы команд сливались. Как сообщает популярный канал «Мутко против» в Telegram, произошло это из-за того, что «армейцы» забыли дополнительный комплект на эту игру. Это выяснилось уже непосредственно перед игрой, когда стало понятно, что тёмно-зелёный и чёрный цвета будут сливаться на картинке. Утром же так никто не считал – клубы согласовали цвета по телефону и получили подтверждение от «Матч ТВ» и арбитров.

Отмечается, что ЦСКА не взял вторую форму на игру, а «Локомотив» просто отказался менять цвета, будучи хозяином поля.

Напомним, «Локомотив» стал финалистом Кубка России, разгромив соперника со счётом 3:0.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Локомотив Москва
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