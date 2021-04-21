Камано: «Перевод меня в атаку - очень удачное решение тренера, я раскрылся на этой позиции»

Форвард «Локомотива» Франсуа Камано поделился впечатлениями от матча с ЦСКА (3:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- У вас фантастическая статистика, 10 матчей, 7 голов, четыре игры подряд вы забиваете. Это лучший футбол в вашей жизни сейчас?

- Это, конечно, необычный момент в моей карьере, очень интересный. То, что вы сегодня увидели на поле, мне удается забивать так много голов - как причина работы, которую мы каждый день делаем на тренировках. У нас очень сплоченный коллектив. Также большое спасибо тем парням, которые играли сзади в защите. Поэтому с такой защитой, с такой поддержкой сзади легко играть и забивать голы. О статистике я не думаю, она сама себя покажет в будущем. Самое главное - та игра, которую мы показываем, работа, которую мы делаем. Хочу поблагодарить всю команду, у нас сегодня был командный футбол, мы показали единство и сплоченность. Нам надо продолжать победную поступь и в будущем.

- С чем связаны такие глобальные изменения в вашей игре и игре «Локомотива»? Потому что на предыдущем этапе своей карьеры здесь в Москве вы не забивали более полугода. А сейчас невероятная энергия, и мы все видим на табло.

- Здесь вопрос адаптации. Может быть, мне наконец-то удалось быстро пройти адаптацию, я каждый день чувствую себя лучше, своих партнеров. Когда я приехал в Москву, не был на пике своей формы и не был готов на 100%. Я сразу поставил перед собой задачу набирать физическую форму. После зимней паузы и возвращения с каникул все изменилось. Я хорошо провел время с семьей, хорошо отдохнул, перезарядил свои батарейки. Мы сразу поехали на сборы, там провели большой объем хорошей работы, тренер принял такое решение поставить меня в атаку. Это было очень удачное решение, я раскрылся на этой позиции, мне хорошо все удается - забегания, рывки вперед, а также мои открывания вперед, в глубину. Все хорошо получается, я очень рад, спасибо, что вы отметили этот факт. Это действительно необычный момент в моей карьере, поэтому я очень счастлив.

- Открывания за спину из глубины наигрывались на тренировках или это была игра по ситуации в моменте с первых голом?

- Это, конечно, продукт работы на тренировках. Но могу сказать, что я сейчас лучше чувствую своих партнеров. Надеюсь, что и они меня лучше чувствуют, больше чувствуют куда и когда я откроюсь. Это именно то взаимодействие между мной и партнерами, в котором мы друг друга понимаем.