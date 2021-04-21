​«Локомотив» назвал состав на кубковый полуфинал с ЦСКА

Украшением футбольного вечера в России станет кубковый полуфинал между «Локомотивом» и ЦСКА. Рулевой «железнодорожников» Марко Николич принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Гилерме, Рыбус, Чорлука, Пабло, Рыбчинский, Баринов, Жемалетдинов, Мухин, Крыховяк, Смолов, Камано.

Гилерме возвращается в рамку ворот «Локомотива», поскольку его двухматчевая дисквалификация не распространяется на национальный кубок.

Дерби Москвы между «Локомотивом» и ЦСКА начнётся в семь часов вечера. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах LiveResult.