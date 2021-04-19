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19 Апреля 2021, 23:30,
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ЦСКА рассказал о состоянии травмированных футболистов.
Как сообщает пресс-служба московского клуба, у Марио Фернандеса и Вадима Карпова диагностированы мышечные травмы бедра, сроки возвращения футболистов в строй станут известны позднее. Зайнутдинов, Бохинен, Кучаев, Набабкин и Фукс занимаются индивидуально.
В среду, двадцать первого апреля, ЦСКА сыграет против «Локомотива» в рамках полуфинала Кубка России, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 19:00 по московскому времени.
В РПЛ подопечные Ивицы Олича занимают лишь пятое место после двадцати шести туров.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: ЦСКА Москва, Марио Фернандес, Вадим Карпов