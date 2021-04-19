ЦСКА рассказал о состоянии травмированных футболистов.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, у Марио Фернандеса и Вадима Карпова диагностированы мышечные травмы бедра, сроки возвращения футболистов в строй станут известны позднее. Зайнутдинов, Бохинен, Кучаев, Набабкин и Фукс занимаются индивидуально.

В среду, двадцать первого апреля, ЦСКА сыграет против «Локомотива» в рамках полуфинала Кубка России, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 19:00 по московскому времени.

В РПЛ подопечные Ивицы Олича занимают лишь пятое место после двадцати шести туров.