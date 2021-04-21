​Корнаухов не считает «Локомотив» фаворитом в кубковом полуфинале с ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Олег Корнаухов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Кубка России, в котором «армейцы» сразятся с «Локомотивом».

«Прежде всего, стоит сказать, что это полуфинал. Полуфинал - это шаг до финала, трофей достаточно близок. Понятно, что «Локомотив» сейчас на ходу, какое-то преимущество может быть имеет. ЦСКА последний матч проиграл, есть травмированные игроки, которых можно назвать ведущими футболистами, особенно в обороне. Это, наверное, не поднимает уровень позитива для болельщиков, но бывают такие моменты, когда команда именно в тяжёлые ситуации мобилизуется и показывает одну из своих лучших игр. Надеюсь, что сегодня такое может получиться, и «армейцы» выйдут в финал.

В любом случае, несмотря на то, что у «Локо» всё складывается хорошо, я бы не называл их фаворитом этого матча, даже учитывая, что они будут играть на своём поле. Как раз в таких играх, когда встречаются топ-клубы России, даже несмотря на проблемы у одной из команд, вторая не считается фаворитом даже на бумаге. В этом матче шансы абсолютно равны.

Можно ли назвать это первой серьёзной проверкой для Ивицы Олича? Да, это соперник из топ-5, но у него проверка была уже и с «Сочи». Потом ещё будет проверка и со «Спартаком». Когда на кону не так много шагов для того, чтобы завоевать трофей, это не то чтобы проверка, это тот момент, когда действительно нужно тренерское вмешательство», - сказал Корнаухов.