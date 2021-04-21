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Николич: «Меня эта ситуация беспокоит, надо добавлять в последних пяти играх»

21 Апреля 2021, 21:19,

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился впечатлениями от матча с ЦСКА (3:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Марко, ЦСКА сегодня перед первым забитым мячом владел мячом и чаще бил по воротам. Вы планировали отдать инициативу сопернику? Или так получилось?

- Так получилось. Сегодня была одна из наших самых лучших игр, но все равно мы победили 3:0, в четвертый раз подряд за последние 9 месяцев против ЦСКА - это нелегко. Я не могу быть супердоволен качеством игры, но результатом - да. 10-й подряд выигранный матч, четвертый подряд против ЦСКА, это также был матч за финал и результат 3:0, что сказать? Может быть, мы заслужили это куда раньше, а все отдалось нам сегодня вечером, может быть и так. Просто когда играешь отлично, можешь обыгрывать ЦСКА 3:0. Меня эта ситуация беспокоит, надо добавлять в последних 4+1, пяти играх.

- Незасчитанный гол Рондона - не показалось ли вам, что он выбил ЦСКА, а в вас, наоборот, вселил какие-то силы?

- Может быть, так всегда бывает, это нормально. Я еще не смотрел тот момент, но соперники сильно не протестовали, так что считаю, что чистая ситуация там.

- Ваш соперник в финале - «Крылья Советов» из Первого дивизиона, что вы о нем знаете?

- Это очень неприятная команда, там есть интересные игроки и быстрые. Играют так современно и неприятно. Но у нас через два дня «Тамбов», а потом «Зенит», потом «Динамо», будет еще время говорить о «Крыльях».

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Марко Николич
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