​ЦСКА объявил состав на дерби с «Локомотивом» в полуфинале Кубка России

В среду вечером внимание всей футбольной России будет сосредоточено на кубковом дерби между «Локомотивом» и ЦСКА. Команды разыграют второй билет в финальный матч национального кубка.

Рулевой «армейцев» Ивица Олич доверил место в стартовом составе таким исполнителям: Акинфеев, Васин, Дивеев, Щенников, Марадишвили, Ахметов, Обляков, Дзагоев, Влашич, Рондон, Эджуке.

Главный арбитр поединка Сергей Карасёв даст стартовый свисток в семь часов вечера по столичному времени. На страницах LiveResult можно будет следить за игрой на «РЖД Арене» в трансляции в текстовом формате.