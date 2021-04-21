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​ЦСКА объявил состав на дерби с «Локомотивом» в полуфинале Кубка России

21 Апреля 2021, 17:57,

В среду вечером внимание всей футбольной России будет сосредоточено на кубковом дерби между «Локомотивом» и ЦСКА. Команды разыграют второй билет в финальный матч национального кубка.

Рулевой «армейцев» Ивица Олич доверил место в стартовом составе таким исполнителям: Акинфеев, Васин, Дивеев, Щенников, Марадишвили, Ахметов, Обляков, Дзагоев, Влашич, Рондон, Эджуке.

Главный арбитр поединка Сергей Карасёв даст стартовый свисток в семь часов вечера по столичному времени. На страницах LiveResult можно будет следить за игрой на «РЖД Арене» в трансляции в текстовом формате.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Локомотив Москва
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